Cremona, la polizia provinciale si attrezza per il recupero della fauna selvatica (Di giovedì 13 agosto 2020) Cremona, 13 agosto 2020 - Un nuovo mezzo in dotazione alla polizia provinciale, per favorire l'attività di recupero della fauna selvatica. Questa mattina è stato presentato il nuovo veicolo, un ... Leggi su ilgiorno

Cremona, 13 agosto 2020 - Un nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Provinciale, per favorire l'attività di recupero della fauna selvatica. Questa mattina è stato presentato il nuovo veicolo, un Mitsub ...

Cremona, 13 agosto 2020 - Un nuovo mezzo in dotazione alla Polizia Provinciale, per favorire l'attività di recupero della fauna selvatica. Questa mattina è stato presentato il nuovo veicolo, un Mitsub ...