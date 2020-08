Coronavirus: Over 500 new cases in 24 hours, 7, (Di giovedì 13 agosto 2020) ROME, 13 AGO - The health ministry said that the number of new Coronavirus was up again on Thursday, crossing the 500 mark for the first time in weeks. It said Italy has registered 523 new COVID-19 cases in the last 24 hours, up from 481 on Wednesday. Veneto had the most new cases, 84, followed by Lombardy, 74,, Liguria, 63, and Sicily, 42,. Valle d'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Over Come riconquistare i turisti over 65, vincendo ansia e paura da coronavirus Il Sole 24 ORE Veneto sempre più anziano: gli over 60 sono più di un milione

Secondo gli ultimi dati Istat, dal 2019 al 2020 gli over 65 sono passati da 1 milione e 122mila a 1.138.485 (+16.480). Appello dei sindacati a riconvocare la Consulta per l'invecchiamento attivo VENEZ ...

Coronavirus: Over 500 new cases in 24 hours (7)

ROME, 13 AGO - The health ministry said that the number of new coronavirus was up again on Thursday, crossing the 500 mark for the first time in weeks. It said Italy has registered 523 new COVID-19 ca ...

