Coppia muore a pochi istanti l’uno dall’altro: esempio di vero amore (Di giovedì 13 agosto 2020) Una Coppia muore a pochi istanti l’uno dall’altro. I due erano sposati da 70 anni. Raymond e Kathleen Atkins avevano recentemente festeggiato il loro anniversario di matrimonio, ma a seguito di una malattia prolungata Raymond è purtroppo morto nella loro casa in Virginia, negli Stati Uniti. Coppia muore a pochi istanti l’uno dall’altro: morto prima lui e poi lei Negli ultimi due anni, Raymond aveva combattuto contro il cancro ai polmoni ed era stato recentemente ricoverato in ospedale per un trattamento, giurando di tornare a casa in tempo per celebrare il loro giorno speciale il 22 luglio. Il figlio della Coppia, Les Atkins, ha detto in un’intervista: “Mio padre mi ha chiamato e ha detto: ... Leggi su kontrokultura

GrandeOrienteit : #AccaddeOggi #7agosto 1957; muore l'indimenticabile Fratello statunitense #OliverHardy, della famosa coppia comica… - tizianonpopular : @BebyBecky @lighttoHarry94 Soprattutto se sono una coppia che muore - ailinon80 : RT @luvslaw: @ailinon80 il loro rapporto è improntato alla fiducia, tanto che si vede in quella parte di Dressrosa che Law dice che se Luff… - luvslaw : @ailinon80 il loro rapporto è improntato alla fiducia, tanto che si vede in quella parte di Dressrosa che Law dice… - AndCalca : RT @GrandeOrienteit: #AccaddeOggi #7agosto 1957; muore l'indimenticabile Fratello statunitense #OliverHardy, della famosa coppia comica 'St… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia muore Cocktail di alcol e farmaci, morto anche marito della donna trovata senza vita in casa a Castronno Fanpage.it Marito e moglie muoiono insieme dopo 70 anni d'amore

Reggio Emilia, 13 agosto 2020 - Uniti nella vita e nella morte. Marito e moglie sono deceduti a distanza di due giorni l’uno dall’altro. Giovanni Zannoni e Maria Zannini se ne sono andati insieme dopo ...

Frana a Chiesa Valmalenco: muoiono una coppia e una bambina

Una gita in montagna per festeggiare il decimo compleanno di una bambina, una magnifica giornata di sole che si guasta all'improvviso. Però non solo quel che scende dal cielo è una bomba d'acqua, ma i ...

Reggio Emilia, 13 agosto 2020 - Uniti nella vita e nella morte. Marito e moglie sono deceduti a distanza di due giorni l’uno dall’altro. Giovanni Zannoni e Maria Zannini se ne sono andati insieme dopo ...Una gita in montagna per festeggiare il decimo compleanno di una bambina, una magnifica giornata di sole che si guasta all'improvviso. Però non solo quel che scende dal cielo è una bomba d'acqua, ma i ...