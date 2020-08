“Conte dovrebbe essere arrestato, se è reale quanto riportato nei verbali del Cts”, sbotta Salvini (Di giovedì 13 agosto 2020) “Quando ho saputo dei verbali del Comitato tecnico scientifico sono saltato sulla sedia, leggendo che qualcuno ha ignorato l’allarme. Credo che alcuni sindaci se hanno letto che non era necessario chiudere e sono stati costretti a farlo subendo un danno economico, se denunciano fanno bene, anche se al governo se ne fregheranno”. Così Matteo Salvini, commentando con qualche giorno di ritardo rispetto alla ‘pubblica visibilità’ dei verbali delle riunioni tenute dal Comitato Tecnico Scientifico in piena emergenza sanitaria (e pubblicati dal portale della Fondazione Luigi Einaudi). Salvini: “Conte da arrestare”, e arriva davvero l’avviso… Tuttavia, benché partito in ritardo rispetto ai fatti, il leader della Lega non solo recupera i tempi ma, ... Leggi su italiasera

