Calciomercato Lazio – Definita la data della firma di David Silva, il punto su Fares (Di giovedì 13 agosto 2020) Prosegue la trattativa che con tutta probabilità porterà David Silva, 34enne esterno/trequartista spagnolo a vestire la casacca biancoceleste dopo 10 anni di militanza con il Manchester City, squadra con la quale ha disputato uno spezzone di gara di recente, durante la sfida di ritorno contro in Real Madrid, quella che probabilmente sarà l’ultima sua apparizione con la maglia Sky Blue. Lazio paziente Come evidenziato da Radiosei la firma dello spagnolo, inizialmente prevista per l’inizio della settimana corrente, con tutta probabilità slitterà nel weekend, per precisa decisione dello staff del calciatore che ha deciso di prendersi qualche altro giorno per controllare i dettagli dell’accordo con il club di Lotito, che resta tuttavia ... Leggi su giornal

