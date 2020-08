Barcellona, Xavi: «Hi rifiutato i blaugrana. Messi dovrebbe avere un rinnovo automatico» (Di giovedì 13 agosto 2020) Xavi ha parlato della possibilità di allenare il Barcellona e del futuro di Messi Xavi Hernández, ex giocatore del Barcellona e attuale allenatore dell’Al-Sadd, ha rilasciato un’intervista a Icon dove ha parlato della possibilità avuta di allenatore la squadra blaugrana e del futuro di Leo Messi. PANCHINA blaugrana – «A gennaio ho detto al Barcellona che non era il momento giusto, ora non mi hanno contattato. Auguro il meglio a Setien, lo rispetto molto perché pratica il Cruyffismo, ma deve essere aiutato dai risultati. Per me sarebbe un privilegio allenare il Barcellona un giorno: ho in mente uno staff da sogno, con Jordi Cruyff, Carles Puyol e alcuni ... Leggi su calcionews24

