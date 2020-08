Aumento contagi, arriva la stretta sulle discoteche e il “no” di alcune regioni (Di giovedì 13 agosto 2020) Secondo il governo, servono controlli e restrizioni più severi per gli stabilimenti-discoteche in vista di Ferragosto. Le regioni, però, sono divise con il “no” di almeno la metà dei governatori durante una riunione straordinaria. Nel corso degli ultimi giorni, sono continuati a salire i contagi in Italia: secondo il ministero della Salute, sono 481 i nuovi casi registrati in un solo giorno il 12 agosto, mentre erano 421 l’11. Le regioni senza nuovi casi sono Valle d’Aosta, Molise e Basilicata. «Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ... Leggi su giornalettismo

