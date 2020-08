Alfonso Signorini e Antonella Elia, divertente siparietto su Instagram (Di giovedì 13 agosto 2020) Questo articolo . Alfonso Signorini ed Antonella Elia sono stati protagonisti di un siparietto davvero molto divertente per pubblicizzare il Grande Fratello Vip: il video. Alfonso Signorini ed Antonella Elia sono stati i protagonisti di un divertente siparietto in mezzo alle montagne per cercare di sponsorizzare e pubblicizzare la nuova edizione del Grande Fratello Vip che prenderà il … Leggi su youmovies

LadyChioccia : Stefania Orlando al #gfvip ? Ma io: ???? ???? ???? ???? ???? Se penso alla sua “Sotto la Luna”, “Frappè”, “Legami al l… - MondoTV241 : Grande Fratello Vip, due concorrenti ufficiali. Ecco di chi si tratta... #GrandeFratelloVip #gfvip - GIOURSO : RT @GiusCandela: Mediaset ufficializza: 'Grande Fratello Vip torna da settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del reality il confe… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Alfonso Signorini su Antonella Elia al “GF Vip”: 'Punto tutto su di lei' - annamariamoscar : Antonella Elia è la nuova opinionista del GF Vip, la presentazione ufficiale di Alfonso Signorini… -