5 Gemelle Sotto Un Tetto: negli Stati Uniti è terminata la season finale? (Di giovedì 13 agosto 2020) Sarà già tutto finito? Questo si chiedono i fan americani del programma 5 Gemelle Sotto Un Tetto, ormai affezionati da anni alla famiglia Busby e alle loro 6 figlie, dopo aver letto un recente post su Instagram pubblicato dal profilo originale del docu-reality, che annuncia che quella incominciata negli States il 30 giugno sia proprio l'ultima stagione del programma. Una notizia choc, così come l'hanno definita sui social network gli affezionati allo show, vista la sorpresa che, di fatto, si scontra con quanto dichiarato dalla rete TLC fino a qualche settimana. La rete produttrice del format, infatti, fa aveva spiegato che le registrazioni di una nuova stagione del programma fossero assolutamente in corso. Retro-front netto, quindi, per OutDaughtered (questo il titolo originale del programma) ... Leggi su blogo

toysblogit : 5 Gemelle Sotto Un Tetto: negli Stati Uniti è terminata la season finale? - myownkiki : RT @mariobianchi18: Il #13agosto 1949 è nato #PhilippePetit, il funambolo diventato famoso per aver camminato, il 6-8-1974, su un filo teso… - mariobianchi18 : Il #13agosto 1949 è nato #PhilippePetit, il funambolo diventato famoso per aver camminato, il 6-8-1974, su un filo… - FerrariniSara : @loutisgolden28 che poi magari sono le stesse che fanno tutta estate sotto al sole per prendere il colore delle gemelle o di El - Marco_Rossix : RT @LucianoGiovan10: @Corriere Gli scenari disegnati da certi organi di stampa sono in definitiva sempre gli stessi: quando accadeva qualc… -

Ultime Notizie dalla rete : Gemelle Sotto 5 Gemelle Sotto Un Tetto: negli Stati Uniti già terminata la season finale? TVBlog.it Sotto la mascherina il rossetto non c'è più

Addio, rossetto, addio. C'è finito anche il lipstick tra le cose sparite in questa estate del Covid. Anche il gesto consolatorio che ogni giorno in tutto il mondo una donna su tre fa davanti allo spec ...

Vuelle, un Magnifico ritorno alla casa madre

La Vuelle ricompone le sue torri gemelle: Ario Costa e Walter Magnifico sono di nuovo insieme proprio nell’anno che segna il trentennale del secondo scudetto. Un tempo sotto i tabelloni "a sgomitare c ...

Addio, rossetto, addio. C'è finito anche il lipstick tra le cose sparite in questa estate del Covid. Anche il gesto consolatorio che ogni giorno in tutto il mondo una donna su tre fa davanti allo spec ...La Vuelle ricompone le sue torri gemelle: Ario Costa e Walter Magnifico sono di nuovo insieme proprio nell’anno che segna il trentennale del secondo scudetto. Un tempo sotto i tabelloni "a sgomitare c ...