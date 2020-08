Violenza sulle donne, due arresti in una sola settimana a Bergamo (Di mercoledì 12 agosto 2020) In entrambi i casi gli uomini non hanno rispettato il provvedimento di allontanamento già in vigore e hanno minacciato le loro ex compagne. Leggi su ecodibergamo

amnestyitalia : #blacklivesmatters In base alle nostre ricerche abbiamo individuato e denunciato 125 casi di violenza delle forze d… - HuffPostItalia : La figlia di Erdogan difende la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne - Lauraetnea : RT @i_pittore: Ancora un mercoledì con #nonviolenzatuttolanno i vostri tweet scritti nella giornata contro la violenza sulle donne. La denu… - PensierInfiniti : RT @i_pittore: Ancora un mercoledì con #nonviolenzatuttolanno i vostri tweet scritti nella giornata contro la violenza sulle donne. La denu… - Adnil47991189 : RT @i_pittore: Ancora un mercoledì con #nonviolenzatuttolanno i vostri tweet scritti nella giornata contro la violenza sulle donne. La denu… -