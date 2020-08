Vicenza, convalidato l’arresto del ragazzo preso per il collo da un poliziotto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il giudice del tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto del 21enne cubano accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo una colluttazione con un poliziotto avvenuta durante un controllo. La vicenda ha suscitato polemiche dopo la diffusione sui social del video in cui si vede l'agente bloccare il giovane con una presa al collo. Il giudice ha fissato l'udienza con il rito alternativo per direttissima, per il 18 settembre prossimo. Leggi su tg24.sky

