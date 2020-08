Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 16:30 (Di mercoledì 12 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI DIAMO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL RACCORDO. RESTANDO SULL’A24CONTINUERANNO FINO AL 14 AGOSTO I LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI: NELLO SPECIFICO SUL TRATTO URBANO, È CHIUSO IL TRATTO CHE VA DALLA TANGENZIALE EST SINO A PORTONACCIO IN DIREZIONE QUINDI DEL RACCORDO. PER ENTRARE IN AUTOSTRADA CONSIGLIATO LO SVINCOLO DI VIA FIORENTINI. DA TOR CERVARA AL RACCORDO E’ POSSIBILE INOLTRE PERCORRERE ESCLUSIVAMENTE LA COMPLANARE. RESTANDO SULL’A24 SEMPRE I CANTIERI ATTIVI PROVOCANO LA CHIUSURA DI ENTRAMBE LE ... Leggi su romadailynews

