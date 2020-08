Valeria Fabrizi: Tata Giacobetti è morto mentre organizzavano le nozze d’argento (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è commossa più volte oggi Valeria Fabrizi nello studio di Io e Te, soprattutto quando ha sentito la voce di Tata Giacobetti, suo marito. Passano gli anni ma l’amore che li legava c’è sempre; stavano per festeggiare le nozze d’argento, stavano organizzando una festa bellissima, era già tutto deciso, purtroppo il cantante è morto poco prima. E’ da tempo che Valeria Fabrizi non sentiva la voce di suo marito ma come spesso accade a Io e Te Diaco fa ascoltare al suo ospite la voce di chi non c’è più. Questa volta l’emozione è troppo forte per essere trattenuta, Valeria Fabrizi si commuove subito, non riesce a trattenere le lacrime. ... Leggi su ultimenotizieflash

