Un treno è deragliato in Scozia, ci sono diversi feriti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mercoledì mattina un treno è deragliato nei pressi di Carmont, città che si trova nel nord-est della Scozia, nell’Aberdeenshire. BBC scrive che i soccorsi sono stati chiamati alle 9.43 locali (le 10.43 in Italia) e che ci sarebbero diversi feriti gravi. Leggi su ilpost

distefanovalori : RT @RepubblicaTv: Scozia, la colonna di fumo nero nel punto in cui è deragliato un treno ad alta velocità: Le immagini arrivano da Stonehav… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Scozia, la colonna di fumo nero nel punto in cui è deragliato un treno ad alta velocità: Le immagini arrivano da Stonehav… - marcoleofrigio : RT @agambella: Un treno è deragliato in Scozia (Aberdeenshire) cc: @Emergenza24 - danieledv79 : RT @LaStampa: Un treno è deragliato in Scozia sulla linea ferroviaria vicino a Stonehaven, a circa 160 chilometri a nord est di Edimburgo.… - CarlottaMiller_ : RT @LaStampa: Un treno è deragliato in Scozia sulla linea ferroviaria vicino a Stonehaven, a circa 160 chilometri a nord est di Edimburgo.… -