Salvini ritrova la parola sui furbetti del Covid (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo giorni di silenzio, Matteo Salvini interviene sulla questione dei parlamentari che hanno chiesto ed ottenuto il bonus da 600 euro. “Io ho dato indicazione che chiunque abbia chiesto o incassato il bonus sia sospeso e, in caso di elezioni regionali imminenti, non ricandidato. Poi non sta a me fare processi. Chi sbaglia paga. Mi chiedo come l’Inps che non sia riuscita a pagare le casse integrazioni abbia potuto pagare 600 euro ai parlamentari”, dice ad Agorà Estate su RaiTre. “Se qualcuno sbaglia in casa mia sono inflessibile, spero che le altre parti politiche siano ugualmente ferme” aggiunge.Il leader della Lega interviene anche su altri fronti: “A proposito di turismo, regione Piemonte ha superato il governo e se fai due notti di soggiorno in un albergo piemontese la terza è offerta da regione piemonte, ed ... Leggi su huffingtonpost

