Salone del Camper al via il 12 settembre a Parma (Di mercoledì 12 agosto 2020) Salone del Camper: dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del Camperismo mondiale e tante idee per una vacanza all’aria aperta Cresce l’attesa per il Salone del Camper 2020, confermato alle Fiere di Parma dal 12 al 20 settembre. Non si può nascondere che ci sia grande curiosità attorno a quella… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

feboramos : RT @deanelaveau: *essendo la portata principale nonché la migliore sorpresa di compleanno del mondo, dopo aver sentito uno strano silenzio… - deanelaveau : *essendo la portata principale nonché la migliore sorpresa di compleanno del mondo, dopo aver sentito uno strano si… - venezia_56 : RT @museovetro: Il Museo del Vetro vi aspetta dal giovedì alla domenica dalle 11 alle 17. Tra i pezzi esposti nel salone spicca questo pia… - elisa24102 : RT @museovetro: Il Museo del Vetro vi aspetta dal giovedì alla domenica dalle 11 alle 17. Tra i pezzi esposti nel salone spicca questo pia… - adrianobasile : RT @DiOspedale: Al fine di favorire il progresso per la scienza Medica si cercano VOLONTARI per lo svolgimento del Corso di Aggiornamento i… -