Polignano, 20enne muore dopo un tuffo in piscina durante una festa di famiglia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Inutili i tentativi di rianimazione del 118. Alla festa erano presenti anche i genitori, che hanno assistito impotenti alla tragedia Leggi su repubblica

POLIGNANO A MARE - È accaduto sotto gli occhi degli amici, spettatori impotenti della tragedia consumatasi nella notte tra lunedì, 10 agosto, e ieri, martedì, in una struttura ricettiva nell'agro di P ...

