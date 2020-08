Moda 2020: il color rosso è il trend dell’estate (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Moda 2020 vede come protagonista il color rosso degli abiti. Diverse sono le tonalità, variano dal corallo al color ciliegia. Vediamo quali sono gli abiti rossi indossati dalle star Nella Moda estiva 2020 tornano come protagonisti gli abiti rossi. Le sfumature di questa tonalità sono molteplici e vanno dal color corallo al color ciliegia. Generalmente il color rosso viene attribuito al periodo natalizio eppure noi donne, molto spesso, siamo stuzzicate da questa tonalità: un colore caldo. sensuale, passionale che dona ad ognuno di noi quel tocco di femminilità in più. Nonostante siamo attratte da questo colore, nel momento dello ... Leggi su bloglive

repubblica : Da settembre torna la Fiera di Milano, si riparte dalla moda - vogue_italia : Questa estate ci si veste di rosa ?? - vogue_italia : L’accessorio del giorno è firmato Gucci ?? - anipso245876 : RT @vogue_italia: Questa estate ci si veste di rosa ?? - EwaBasiunia : RT @angiuoniluigi: Moda: Autunno - Inverno 2020-2021... -

Ultime Notizie dalla rete : Moda 2020 Moda 2020: i vestiti rossi dell'estate Vogue.it Appello del pediatra Farnetani alle influencer, ‘fate diventare mascherina trendy’

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) – Una missione ‘anti-contagio’ affidata da un pediatra agli influencer, blogger e ‘divi’ della rete amati dagli adolescenti. “A Ferragosto usate la vostra capacità di ...

Giovedì 13 agosto Antonio Sorgentone in concerto a Giulianova per la prima serata del festival You Wanna Be Americano

Impossibile frenare la dilagante febbre Fifties: si rinnova per il decimo anno l’appuntamento in Abruzzo con il Festival YOU WANNA BE AMERICANO, dedicato alla musica, alla cultura ed alla moda degli a ...

Roma, 12 ago. (Adnkronos Salute) – Una missione ‘anti-contagio’ affidata da un pediatra agli influencer, blogger e ‘divi’ della rete amati dagli adolescenti. “A Ferragosto usate la vostra capacità di ...Impossibile frenare la dilagante febbre Fifties: si rinnova per il decimo anno l’appuntamento in Abruzzo con il Festival YOU WANNA BE AMERICANO, dedicato alla musica, alla cultura ed alla moda degli a ...