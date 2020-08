“Matrix è una metafora del mondo transgender”: le rivelazioni della regista Lilly Wachowski (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Matrix è una metafora del mondo transgender. Almeno questa era l’intenzione originale, ma il mondo non era ancora pronto a recepire il messaggio”. A dirlo è la co-regista dei tre film della saga, Lilly Wachowski che, insieme alla sorella Lana, rivelò la sua identità sessuale dopo l’uscita dei film: sono entrambe donne transgender, in passato conosciute come fratelli Wachowski. Per anni i fan hanno speculato sui potenziali significati dell’iconica trilogia e, in un’intervista video per Netflix, la Wachowski ha confermato una teoria da tempo sostenuta dalla comunità Lgbt. Il primo ‘Matrix’ esordì sul grande schermo nel 1999 quando, secondo la ... Leggi su ilfattoquotidiano

