L’Indomita Pomezia può festeggiare: sarà Eccellenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Grande gioia in casa Indomita Pomezia. Con il Comunicato Ufficiale N° 27 del 12/08/2020, la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato le società aventi diritto a partecipare al prossimo campionato di Eccellenza 2020/21 e tra queste figura proprio la società pometina. Dopo una stagione di Promozione a dir poco esaltante, “conclusa” al quarto posto e trascorsa, per gran parte dell’anno, tra i primi posti del proprio girone di competenza, i gialloneri calcheranno i campi di Eccellenza accanto a Pomezia Calcio e UniPomezia. Scalata, quella del binomio Spina-Padula, partita nel nella stagione 2018/2019 quando i gialloneri si presero il primo posto in Prima Categoria e collezionando record su record a livello nazionale. L’Indomita Pomezia ... Leggi su ilcorrieredellacitta

