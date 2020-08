Lichtsteiner si ritira, l’ex Juve sui social: “Grazie ai tifosi per le splendide emozioni” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stephan Lichtsteiner ha deciso di dire basta col calcio giocato. L’ex terzino di Lazio e Juve ha annunciato il suo ritiro con un video-messaggio pubblicato sui propri profili social: “Dopo alcune settimane di riflessione, ho deciso di ritirarmi dal calcio giocato. Con questo video voglio ringraziare tutti i tifosi per le splendide emozioni che abbiamo vissuto insieme. Sono molto orgoglioso del percorso fatto. Cominciando col Grasshopper, poi Lille, Lazio, Juventus, Arsenal e finendo all’Augsburg e tutti questi anni in Nazionale. Grazie mille per tutto. Ogni tanto mi sentirete. Vi amo!”. Un saluto e un abbraccio ai miei carissimi fans e followers! Grazie di cuore, Steph A kind goodbye and a big hug to my dear fans and followers! Thank you ... Leggi su calcioweb.eu

