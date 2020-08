La paura e lo sconcerto in Libano (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo i primi giorni che hanno seguito la terrificante duplice esplosione al porto, Beirut è una città devastata: sono almeno 135 i morti provocati dalla catastrofe e il bilancio continua drammaticamente a crescere. Centinaia di persone mancano all’appello e il timore concreto è che il bilancio peggiori. Ci sono anche 300 mila sfollati. Quasi 5 mila i feriti. Non è ancora chiaro cosa abbia causato il disastro: il premier ha annunciato un’inchiesta che si focalizzerà sulle 2.750 tonnellate di nitrato d’ammonio, un fertilizzante usato anche come componente negli esplosivi minerari, che, dal 2013, era immagazzinato negli hangar del porto, lasciato da una nave sequestrata. Il governo ha messo agli arresti domiciliari i funzionari responsabili dei magazzini e della sicurezza del porto, in attesa che l’inchiesta faccia il suo corso. ... Leggi su ildenaro

