Juventus, ufficiale l’addio di Matuidi: il centrocampista vola in MLS (Di mercoledì 12 agosto 2020) Blaise Matuidi lascia la Juventus.Il club bianconero ha annunciato la fine dell'avventura a Torino del centrocampista francese, il quale approderà all'Inter Miami, compagine che milita nella MLS americana e che tra i suoi proprietari annovera anche David Beckham. L'esperienza di Matuidi con la maglia della Juventus termina dopo tre stagioni. Il giocatore laureatosi campione del mondo con la Francia era arrivato alla corte della Vecchia Signora nel 2017. La società ha voluto salutarlo con un lungo comunicato apparso sul sito ufficiale, rimarcando gli ottimi risultati ottenuti in bianconero dal mediano transalpino."Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante sugli avversari, strappando una marea di palloni e rilanciando l’azione. ... Leggi su mediagol

