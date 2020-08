Juve, l’addio di Matuidi: “È stato un sogno” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo il saluto della Juventus attraverso un comunicato ufficiale, anche Blaise Matuidi ha dato l’addio definivo al club bianconero attraverso il proprio profilo ufficiale, su Instagram. Un messaggio d’amore quello del francese per la società e i compagni di squadra, come testimoniano le sue parole: “Essere stato un membro della famiglia Juventus è un sogno che si avvera, un onore. Ho scoperto un’istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14. Grazie Juventus, grazie davvero”. Ad attenderlo, adesso, la MLS e l’Inter Miami. Foto: profilo Twitter Juventus L'articolo Juve, l’addio di Matuidi: ... Leggi su alfredopedulla

