Inter, distrazione muscolare per Sanchez: recupero in extremis per lo Shakthar? (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inter ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto Alexis Sanchez, i quali hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Potenziale tegola per Antonio Conte, il quale spera di avere a disposizione il cileno per la semifinale di Europa League, contro lo Shakthar Donetsk, seppur sia necessaria la massima cautela per la delicata situazione concernente il ‘Niño Maravilla‘. Il recupero in extremis di Sanchez non è dunque da escludere a priori, sebbene sia forse troppo ottimistico pensare ad un suo ritorno a pieno regime. Leggi su sportface

