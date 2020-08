Indagine sui fondi alle cliniche. Si stringe il cerchio su De Luca (Di mercoledì 12 agosto 2020) Pasquale Napolitano Inchiesta della Corte dei Conti sui 20 milioni dati dalla Campania agli ospedali privati durante l'emergenza La Corte dei Conti indaga sull'enorme flusso di denaro pubblico finito dalla Regione Campania alle cliniche private durante l'emergenza coronavirus. La Guardia di finanza stima intorno ai 20 milioni di euro il danno erariale per le somme erogate in modo non corretto a 56 strutture private, in base a un accordo tra la Regione e l'Aiop, l'associazione dell'ospedalità privata. È la terza inchiesta, dopo le due della Procura di Napoli sugli appalti per gli ospedali covid e per l'esecuzione dei tamponi, che stringe il cerchio sull'operato del governatore uscente del Pd Vincenzo De Luca durante l'emergenza. L'ente regionale avrebbe pagato 3 milioni e 300 ... Leggi su ilgiornale

La Corte dei Conti indaga sull'enorme flusso di denaro pubblico finito dalla Regione Campania alle cliniche private durante l'emergenza coronavirus. La Guardia di finanza stima intorno ai 20 milioni d ...

