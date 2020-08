Ilaria D’Amico dice addio al calcio e vorrebbe condurre una tramissione d’attualità (Di giovedì 13 agosto 2020) Da 23 anni la giornalista Ilaria D’Amico abbandona il mondo del calcio e spera di poter condurre presto un programma d’attualità Dopo 23 anni di carriera, Ilaria D’Amico lascia il mondo del calcio. Lo ha comunicato lei stessa in una recente intervista al Corriere della Sera. La giornalista di Sky ha inoltre confessato che il lockdown è stato determinante sua decisione di percorrere nuove strade per il suo futuro. “L’idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso” ha dichiarato D’Amico parlando dei suoi nuovi progetti. La giornalista ha poi ammesso che il compagno Gianluigi Buffon ha appoggiato la sua scelta: “Come in ogni momento fondamentale della vita, Gigi è un ... Leggi su nonsolo.tv

