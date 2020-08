Il Castello delle Cerimonie chiude per Covid: tre contagiati nel programma Real Time (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ci vorrà evidentemente un po’ di tempo prima di veder tornare al lavoro il cast di Il Castello delle Cerimonie, la storica esclusiva Dplay e Real Time, da sei anni in onda con minime variazioni. Una volta noto come Boss delle Cerimonie, il programma ha cambiato nome e pelle con la scomparsa di Don Antonio Polese, ricollocandosi in mano ad Imma Polese e proseguendo nella sua classica impostazione. Ora, una brutta e inaspettata notizia sembra aver messo i bastoni tra le ruote degli autori, con la comunicazione della chiusura ufficiale de La Sonrisa, la location di Sant’Antonio Abate teatro dello show. Nuovo lockdown in provincia di Napoli dopo tre test positivi su alcuni dipendenti della struttura: Il Castello ... Leggi su velvetgossip

