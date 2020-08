Governo e Regioni valutano stretta su discoteche e rientri (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – stretta su discoteche e test per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Sono le misure al vaglio del Governo e che verranno valutate insieme alle Regioni nella riunione convocata oggi dai Ministri Boccia e Speranza. Presente anche il Ministro Patuanelli, mentre per le Regioni prevista la presenza Donato Toma del Molise, Luca Zaia del Veneto, Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, Alberto Cirio del Piemonte, Marco Marsilio dell’Abruzzo e diversi assessori regionali. Sul fronte “movida” il Ministro Speranza ha letto un’informativa segnalando il problema delle discoteche e degli stabilimenti affollati durante questo tipo di eventi e avrebbe parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti. Nessuna decisione ... Leggi su quifinanza

