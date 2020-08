Furbetti del bonus, l’Inps: “Pronti a comunicare i nomi dei deputati” (Di mercoledì 12 agosto 2020) I nomi dei deputati coinvolti nello scandalo nazionale dei “Furbetti” che hanno richiesto il bonus Inps da 600 euro potrebbero essere rivelati già oggi. Lo rende noto il presidente dell’Inps Pasquale Tridico che si è detto pronto a inoltrare i nomi al presidente della Camera Roberto Fico se ne farà formale richiesta. Non saranno più tenuti nascosti i nomi dei parlamentari che hanno incassato il bonus per le partite Iva. Già ieri, il Garante della Privacy aveva autorizzato la diffusione dei nomi. Il Garante per la protezione dei dati personali ha spiegato che le norme sulla privacy non impediscono di rendere noti i dati relativi ai beneficiari del contributo, dal momento che si tratta di personalità ... Leggi su tpi

