Forza Horizon 3 non potrà essere più acquistato dal prossimo mese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Presto non sarete più in grado di acquistare Forza Horizon 3.Microsoft ha annunciato che Forza Horizon 3 si sta avvicinando alla fine del suo ciclo vitale. Il 27 settembre il gioco e tutti i suoi DLC saranno rimossi dai canali digitali ufficiali PC e Xbox One.I server del gioco, tuttavia, rimarranno online per consentire ai possessori del titolo di continuare a giocare. Se possedete il gioco, potrete anche scaricarlo di nuovo insieme ai DLC.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Presto non sarete più in grado di acquistare Forza Horizon 3. Microsoft ha annunciato che Forza Horizon 3 si sta avvicinando alla fine del suo ciclo vitale. Il 27 settembre il gioco e tutti i suoi DLC ...

