Formula 1, Hulkenberg pronto a tornare in griglia nel 2021: contatti avviati con due scuderie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nico Hulkenberg potrebbe tornare nel circus a tempo pieno nella prossima stagione, il pilota tedesco infatti è in trattativa con due scuderie che potrebbero dargli una possibilità per il 2021. Pool/Getty ImagesLe prestazioni con la Racing Point, in sostituzione di Sergio Perez, hanno confermato la solidità di Hulk, tutt’altro che un pilota finito e pronto a rientrare nel paddock dalla porta di principale. Su di lui ci sarebbe Haas e Alfa Romeo Racing, con quest’ultimo team che gli affiderebbe il sedile di Raikkonen, prossimo ormai al ritiro. A confermare i rumors ci ha pensato lo stesso Hulkenberg, senza però sbilanciarsi più di troppo: “non credo che la mia partecipazione ai due weekend di Silverstone possa fare la differenza ... Leggi su sportfair

