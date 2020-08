Follia giapponese: sugli aerei finti vacanze virtuali per battere il virus (Di mercoledì 12 agosto 2020) L'uomo d'affari giapponese Katsuo Inoue ha scelto l'Italia per le vacanze estive di quest'anno, si è goduto il comfort della classe business e si è immerso tra le attrazioni di Firenze e Roma. Il tutto senza mai lasciare Tokyo. Non è uno scherzo ma quello che sta accadendo in Giappone, dove la società di intrattenimento Tokyo First Airlines ha organizzato dei viaggi in realtà virtuale, registrando un numero crescente di clienti che, salendo sugli aerei finti, superano così le restrizioni del coronavirus. "Vado spesso all'estero per lavoro, ma non sono stato in Italia", ha detto Inoue a Reuters. "La mia impressione è stata piuttosto buona perché ho avuto la sensazione di vedere effettivamente le cose ... Leggi su iltempo

