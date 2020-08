Cuneo, incidente a Castelmagno: morti cinque ragazzi, due feriti gravi. Erano a bordo di un fuoristrada (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un fuoristrada è uscito dalla carreggiata lungo la strada per Monte Crocetta, in provincia di Cuneo. Tutte le vittime sono giovani sotto i 25 anni, almeno due feriti sono in gravi condizioni. Si indaga sulle cause Leggi su corriere

Ettore572 : RT @RaiNews: Incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. una vettura è uscito di strada, per cause non… - RaiNews : Incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. una vettura è uscito di strada, pe… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Cuneo, incidente a Castelmagno: 5 morti, quattro sono ragazzi dagli 11 ai 16 anni - laleggepertutti : Tragico incidente nella notte a Cuneo: morti 4 ragazzini - - alcinx : RT @SkyTG24: Incidente nel Cuneese, auto finisce fuori strada: morti 5 giovani -