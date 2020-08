Coronavirus, oltre 20 calciatori positivi al covid-19 è allarme (Di mercoledì 12 agosto 2020) La ripresa della Liga per la stagione 2020/21 è fissata tra un mese, per il 12 settembre. Ma in Spagna sta crescendo un sentimento di preoccupazione per l'elevato numero di contagi riscontrati dai club nei controlli effettuati in vista dei ritiri pre-stagionali. Sono già oltre 20 i casi di positività al Coronavirus certificati e annunciati dalle squadre spagnole. Praticamente tutti ereditati dalle vacanze che i calciatori si sono concessi in giro per il mondo nelle ultime settimane. I casi più eclatanti sono quelli che hanno riguardato l'Atletico Madrid, che non aveva mai concluso la sua stagione in vista della final eight di Champions League. Prima della partenza per Lisbona, Vrsaljko e Correa sono risultati positivi al covid e non sono partiti ... Leggi su howtodofor

RaiNews : #coronavirus In Germania 1226 nuovi contagi, record da maggio. In Belgio, da oggi mascherina obbligatoria in tutti… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: negli #Usa oltre 46mila casi in 24 ore, 1074 morti. Record di vittime in Argentina. In Germania 1.226… - SkyTG24 : Coronavirus, oltre 550 in discoteca Versilia con ragazza positiva: faranno tampone - demofiliaco : RT @Nanoalto: #Coronavirus, oltre 550 in discoteca Versilia con ragazza positiva: faranno tampone - innerg0ddess : RT @SkyTG24: Coronavirus, oltre 550 in discoteca Versilia con ragazza positiva: faranno tampone -