Corbo su Gattuso: "Si è innamorato della squadra, deve fermarsi e capire dove sono i buchi..." (Di mercoledì 12 agosto 2020) Antonio Corbo, firma de La Repubblica, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Col Barcellona è mancato il Napoli, non era adeguato ad una grande sfida contro il Barcellona. Leggi su tuttonapoli

Antonio Corbo, firma de La Repubblica, ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Col Barcellona è mancato il Napoli, non era adeguato ad una grande sfida contro il B ...Per tornare in zona Champions, il Napoli ha un solo modo: preferire i numeri alle parole. Sino a sabato sera si è smarrito in un labirinto di frasi vuote. Si è contraddetto Gattuso, confessando “tropp ...