Ciclismo, Jakobsen in piedi dopo l’incidente: torna in Olanda (Di mercoledì 12 agosto 2020) Buone notizie per Fabio Jakobsen dopo la grande paura. Il ciclista olandese, protagonista di un brutto incidente nella volata finale della prima tappa del Giro di Polonia, a Katowice il 5 agosto scorso, è salito su un aereo per tornare in patria ed è parso in buone condizioni. Il corridore della Deceuninck-Quick Step è rimasto ricoverato in coma farmacologico in seguito ad un’operazione durata cinque ore, ma ora è stato dimesso e continuerà la riabilitazione nell’ospedale di Leida. “Una settimana fa abbiamo temuto il peggio, ma sapere che ora Fabio possa tornare in Olanda è una notizia fantastica” ha annunciato Patrick Lefevere, general manager della Deceuninck-Quick-Step. Leggi su sportface

