Call of Duty Warzone giocato con la bocca: il giocatore tetraplegico RockyNoHands firma con il team Luminosity (Di mercoledì 12 agosto 2020) Rocky Stoutenburgh, uno streamer tetraplegico di Fortnite, ha firmato un accordo eSport con Luminosity Gaming. Stoutenburgh, noto nella comunità dei videogiochi come RockyNoHands, utilizza un Quadstick - un dispositivo controllato con la bocca - per giocare al battle royale di Epic Games, così come altri giochi come Call of Duty: Modern Warfare, Warzone e PlayerUnknown's Battlegrounds.Warzone è il suo attuale gioco preferito e dimostra un'incredibile abilità, resa ancora più impressionante dal suo stile unico. Stoutenburgh detiene anche due record mondiali, per aver registrato più uccisioni in Fortnite e per aver vinto la maggior parte delle partire usando la bocca. Rocky ... Leggi su eurogamer

