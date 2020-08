Calciomercato Torino – Sfuma Fares – Manca l’accordo per Rodriguez – Idea Vecino (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Calciomercato Torino continua a trovare molte difficoltà nel chiudere le trattative e questo inizia a preoccupare mister Giampaolo che vorrebbe al più presto i rinforzi richiesti. Sfuma Farias Un obiettivo di mercato che il Torino segue ormai dalla scorsa estate sembra sul punto di Sfumare definitivamente. Si tratta di Mohamed Fares, esterno sinistro algerino della SPAL, più volte accostato al Torino ma che ormai sembra in procinto di trasferirsi alla Lazio. Fares sarebbe il giocatore scelto da Simone Inzaghi per rafforzare la corsia mancina della Lazio, e Lotito ed il ds Tare sarebbero al lavoro per chiudere il prima possibile la trattativa con il club ferrarese. Distanza con il Milan per ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Terminato incontro a Casa Milan: rattativa ad oltranza #Torino-#Milan per #Rodriguez ??… - Eurosport_IT : La Juventus è pronta rivoluzionare il proprio attacco ?? Anche Paulo Dybala potrebbe salutare Torino ??… - DiMarzio : #Torino, obiettivo Ricardo #Rodriguez per la fascia sinistra - BelpassoAlberto : RT @gianmarcogio_: A Capri #ADL, #Giuntoli e #Gattuso hanno parlato anche di #Ospina e #Meret. Si va verso la conferma di entrambi i portie… - gianmarcogio_ : A Capri #ADL, #Giuntoli e #Gattuso hanno parlato anche di #Ospina e #Meret. Si va verso la conferma di entrambi i p… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Torino Calciomercato Torino, a centrocampo spunta anche l’ipotesi Vecino Toro News Juve, UFFICIALE: addio a Matuidi

Grazie di tutto, Merci Blaise Matuidi. Con queste parole la Juventus ha ufficializzato sul proprio profilo twitter e sul sito web l'addio al centrocampista fran ...

UFFICIALE - Matuidi lascia la Juventus

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha voluto ringraziare Blaise Matuidi che lascia il club dopo 3 anni: "Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante ...

Grazie di tutto, Merci Blaise Matuidi. Con queste parole la Juventus ha ufficializzato sul proprio profilo twitter e sul sito web l'addio al centrocampista fran ...La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha voluto ringraziare Blaise Matuidi che lascia il club dopo 3 anni: "Con i nostri colori ha lottato in ogni singola partita, in pressione costante ...