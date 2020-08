Calciomercato Inter: pressing del Crotone per Agoumé e Esposito. I dettagli (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Crotone, neo promosso in Serie A, vuole portare a termine due colpi in salsa nerazzura: Esposito e Agoumé Il neo promosso Crotone ha grandi ambizioni. Nel prossimo campionato di Serie A non vuole fare la figura della comparsa e per questo motivo si sta iniziando a muovere per rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club calabrese avrebbe chiesto all’Inter sia Sebastiano Esposito che Lucien Agoumé. Entrambe le operazioni sono impostate su un prestito secco e il Crotone vuole chiudere il doppio colpo il prima possibile. C’è fiducia, soprattutto per Agoumé, di portare a buon fine l’operazione in tempi brevi. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

