Bonus Inps, un caso di violazione della nostra sfera privata (Di mercoledì 12 agosto 2020) Più volte mi è capitato di dire e scrivere, anche su queste pagine, che il problema principale del liberalismo in Italia è nella mancanza diffusa del sentimento e del gusto per la libertà. Una prova abbastanza evidente la si è avuta nei giorni del lockdown, quando la sacrosanta limitazione di libertà fondamentali quali quelle di circolazione e associazione è stata presentata dal legislatore, e accettata dai cittadini, con responsabilità, forse, ma anche con molta leggerezza, senza la consapevolezza cioè del valore di ciò a cui si stava rinunciando.In modo forse meno significativo, ma ancor più accentuato, questa situazione si ripresenta oggi con la surreale vicenda del Bonus da 600 euro incassato da alcuni ben remunerati nostri rappresentanti in Parlamento. Preso atto che, da un punto di ... Leggi su huffingtonpost

