Asl Salerno | rientro dall’estero | obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro

L'Asl Salerno rende noto che per effetto dell'Ordinanza del Presidente Giunta Regione Campania n°67 dell'11 agosto 2020, fatte salve tutte le disposizioni nazionali e regionali già vigenti in tema di rientri dai Paesi extra Schengen e da quelli individuati dai competenti organi statali come a maggior rischio, a tutti i cittadini residenti in Campania che fino al 31 agosto 2020 facciano rientro da vacanze dall'estero, con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie nel territorio nazionale, è fatto obbligo di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di Prevenzione della ASL al fine della somministrazione di test sierologici e/o tamponi e del

Ultime Notizie dalla rete : Asl Salerno Rientro dall’estero, obbligo segnalazione Asl Salerno per sottoporsi tampone Voce di Strada Mappa microfocolai, come e dove si diffonde il Covid in Campania

Dei 22 nuovi contagiati da Coronavirus in Campania su 1675 tamponi processati, stando all’ultimo bollettino diramato dall’Unità di Crisi della Regione, 10 sono della città di Napoli. A questi si aggiu ...

Coronavirus Salerno: agente della Municipale contagiato, negativi 130 tamponi ai colleghi

Sono risultati tutti negativi i 130 tamponi effettuati tra gli agenti della Polizia Muncipale di Salerno in seguito alla scoperta della positività di un poliziotto in servizio nel Corpo. Lo ha comunic ...

