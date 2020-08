Adriana Volpe, la figlia Gisele compie 9 anni: la festeggia così, in pubblico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo il Grande Fratello Vip dove è stata protagonista assoluta nonostante l’uscita prematura per via di un grave problema in famiglia, Adriana Volpe è sbarcata su Tv8. La conduttrice trentina, archiviata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, ha infatti aperto la parentesi di Ogni Mattina, programma che la vede ‘padrona di casa’ insieme ad Alessio Viola. Sempre dopo il reality, invece, le voci di crisi con il marito Roberto Parli non si sono mai arrestate. E solo pochi giorni fa, difatti, all’ennesima domanda invadente su Adriana, lui è sbottato. Un suo follower, forse nel tentativo di punzecchiarlo e di saperne di più sui rumor che circolano, gli ha fatto notare che la sua dolce metà non è mai presente negli scatti social. Quindi la risposta ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomblog : Adriana Volpe interrompe in diretta: “Questo non me lo puoi dire” - #Adriana #Volpe #interrompe #diretta: - stefyorlando : RT @darveyfeels_: Bimba dell’amicizia tra Stefania Orlando e Adriana Volpe, in attesa di una loro reunion ?? #OgniMattina - bedLiar23 : RT @darveyfeels_: Bimba dell’amicizia tra Stefania Orlando e Adriana Volpe, in attesa di una loro reunion ?? #OgniMattina - zazoomblog : Adriana Volpe vede la luce in fondo al tunnel? Ci sono miglioramenti - #Adriana #Volpe #fondo #tunnel?… - darveyfeels_ : Bimba dell’amicizia tra Stefania Orlando e Adriana Volpe, in attesa di una loro reunion ?? #OgniMattina -