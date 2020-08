Virginia Raggi si ricandida, si salvi chi può (Di martedì 11 agosto 2020) La maledizione del 2020 non accenna a placarsi. In aggiunta alle sciagure già capitate, arriva infatti la notizia della ricandidatura a sindaco di Roma di Virginia Raggi. Svanisce così quella flebile speranza alimentata qualche tempo fa da Beppe Grillo in persona con l'ormai celebre intemerata circa i «romani gente de fogna» che «nun te meritano, Virgì». Niente da fare: a questa fogna la signora si è talmente affezionata che ora vuole farsi un altro giro sulla plancia di comando. Che la sola idea di un Raggi-bis sia una iattura è evidente a chi negli ultimi quattro anni abbia trascorso anche solo qualche ora nella Capitale: assessori che cadono come birilli, amministrazione paralizzata, Municipi fuori controllo, opere bloccate, scandali a ripetizione, ... Leggi su iltempo

