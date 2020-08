Vicenza, poliziotto prende al collo un ragazzo. Non voleva dare i documenti. Già ne fanno un altro Floyd (video) (Di martedì 11 agosto 2020) Polemiche e mobilitazione già annunciata dai centri sociali per un video in cui un poliziotto immobilizza un ragazzo di colore con la presa al collo. L’episodio è avvenuto il 10 agosto a Vicenza. La polizia era intervenuta in piazza Castello per sedare una rissa. Uno degli agenti ha poi chiesto i documenti a un ragazzo cubano di 21 anni , Denis Jasel Guerra Romero, che si è rifiutato di esibirli. Poi ha cominciato ad allontanarsi, come si vede nel video girato da un suo amico, finché l’agente non lo ha preso al collo. Gli amici del ragazzo sono subito intervenuti urlando affinché fosse liberato. Dopo il giovane è scappato in bici per essere subito ... Leggi su secoloditalia

