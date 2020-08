Ufficiale: il Real Madrid non riscatta Areola che torna al PSG (Di martedì 11 agosto 2020) Tramite il sito Ufficiale, il Real Madrid annuncia il termine del contratto di prestito del portiere Alphonse Areola che torna quindi al Paris Saint Germain: “Il Real Madrid C. F. annuncia che il prestito del giocatore Alphonse Areola è terminato. Il club desidera ringraziare Areola per la sua dedizione, professionalità e comportamento esemplare in questa stagione e gli augura buona fortuna per la sua nuova fase. Il Real Madrid ringrazia anche il PSG per l’opportunità di avere Alphonse Areola nella nostra rosa”. Areola non si è riuscito ad imporre su Courtois e ha totalizzato soltanto nove presenze con i ... Leggi su alfredopedulla

