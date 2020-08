Tutela degli operatori sanitari, Uil Fpl: “Accordo disatteso in Regione” (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Uil Fpl Salerno. “In data 22 luglio presso la Regione Campania, è stato sottoscritto dalla Uil Fpl un accordo che recepiva la nostra impostazione delle 4 fasce di premialità rispetto alle 2 proposte dalla Regione. Nel dettaglio tale accordo prevedeva: FASCIA A: rischio elevato (fino a un massimo di 1100 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 55 euro per ogni giornata di presenza) FASCIA B: rischio medio (fino a un massimo di 600 euro lordi per almeno 30 turni ovvero in misura proporzionale pari a 30 euro per ogni giornata di presenza) FASCIA C: rischio basso (fino a un massimo di 400 euro lordi per almeno 20 turni ovvero in misura proporzionale pari a 20 euro per ogni giornata di presenza) FASCIA D: tutto il restante personale non rientrante nelle ... Leggi su anteprima24

Il gruppo della Lega Cascina passa al contrattacco dopo le recenti dichiarazioni del sindaco reggente Dario Rollo (nella foto). "Rollo ha detto ai giornali – si legge nella nota della Lega – che il si ...

Dichiarazione di Fabio Faltoni, segretario provinciale coordinatore della FABI

Dopo che al vertice di UBI Banca è arrivato – come amministratore delegato – Gaetano Miccichè, un alto dirigente di Banca Intesa, le prossime scadenze dovrebbero essere queste, a quanto ne leggiamo: i ...

