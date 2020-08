Torrecuso, tragico incidente: morto giovane agricoltore (Di martedì 11 agosto 2020) Questa mattina a Torrecuso, in località Acquara, è morto un giovane agricoltore. L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo lavorava in un vigneto: schiacciato dal trattore Nelle prime ore della mattinata a Torrecuso, in provincia di Benevento, un uomo, che stava lavorando in un vigneto, è morto a causa di un grave incidente agricolo. La vittima, originaria del luogo, si trovava alla guida del suo trattore con un atomizzatore e stava effettuando un trattamento alla vigna. All’improvviso, per cause ancora sconosciute, il trattore si sarebbe ribaltato e il ragazzo sarebbe rimasto schiacciato perdendo tragicamente la vita. Il giovane agricoltore – 25 anni – si trovava in ... Leggi su bloglive

