Terribile incidente all'incrocio: scontro tra due auto, due feriti in ospedale (Di martedì 11 agosto 2020) Terribile incidente nella mattinata di oggi, martedì 11 agosto 2020, all'incrocio tra via Pianezza e corso Potenza. A scontrarsi, per cause da accertare, sono state una Lancia Ypsilon e una Fiat 500 ... Leggi su torinotoday

ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Adriano era una promessa del calcio, muore sul GRA a soli 21 anni per un terribile incidente con la smart ?? - CiaoKarol : Adriano era una promessa del calcio, muore sul GRA a soli 21 anni per un terribile incidente con la smart ?? - CiaoKarol : Adriano era una promessa del calcio, muore sul GRA a soli 21 anni per un terribile incidente con la smart: Un fine… - oggitreviso : Oderzo, terribile incidente in scooter: uomo perde la gamba - Rudy_Di_Maggio : Benvenuto nell'età adulta, quando dormire su un cuscino sbagliato ti fa sentire per tre giorni come se avessi avuto… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Oderzo, terribile incidente in scooter: uomo perde la gamba. Oggi Treviso Bimba di 11 anni rapita da un automobilista mascherato e trascinata nel bosco

La terribile notizia arriva dal Regno Unito. Una 11enne è stata rapita da un automobilista mascherato e trascinata nei boschi. La Polizia dello Staffordshire, nello UK, sta indagando sul terribile cas ...

Incidente sul Raccordo Anulare, in tre su una Smart: morto 21enne. Gravi due sue amiche

Una vita spezzata a 21 anni. Adriano Perotti, di Acilia, è l'ultima vittima delle strade di Roma. Il ragazzo è morto domenica al Policlinico Tor Vergata. Troppo gravi le ferite riportate in un inciden ...

La terribile notizia arriva dal Regno Unito. Una 11enne è stata rapita da un automobilista mascherato e trascinata nei boschi. La Polizia dello Staffordshire, nello UK, sta indagando sul terribile cas ...Una vita spezzata a 21 anni. Adriano Perotti, di Acilia, è l'ultima vittima delle strade di Roma. Il ragazzo è morto domenica al Policlinico Tor Vergata. Troppo gravi le ferite riportate in un inciden ...