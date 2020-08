Tenet: per Christopher Nolan è "Il film con il montaggio più difficile di sempre" (Di martedì 11 agosto 2020) Per la realizzazione di Tenet, Christopher Nolan ha collaborato per la prima volta con Jennifer Lame che ha sostituito Lee Smith al montaggio del film. Impegnato con la promozione del suo nuovo film, Tenet, il regista Christopher Nolan ha raccontato il lavoro svolto con Jennifer Lame e la complessità del montaggio di un'opera di questo genere. Quando sembrava che ormai bisognasse arrendersi all'ennesimo rinvio del film, Warner Bros. ha confermato l'uscita italiana per il 26 agosto. Pochi giorni, dunque, e si potrà finalmente capire se la qualità dell'opera ripagherà attesa ed aspettative. Qualità a cui ha contribuito anche Jennifer Lame, che molti conosceranno per ... Leggi su movieplayer

